Spari immagini choc Sarebbe Monticelli il luogo in cui è stato girato il video

Un video che sta circolando velocemente sui telefoni mostra un ragazzo di circa 25 anni che spara in aria nel quartiere di Monticelli ad Ascoli. Le immagini sono forti e choc, con uno sparo che ha attirato l’attenzione di molti. La scena è stata girata probabilmente in quella zona, ma ancora nessuno sa cosa abbia portato il giovane a compiere quel gesto. La polizia ha già avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi sia il ragazzo coinvolto.

E' avvenuta verosimilmente nel quartiere di Monticelli ad Ascoli la scena immortalata in un video che sta spopolando sulla messaggistica degli smartphone nella quale si vede un ragazzo intorno ai 25 anni sparare in aria. Proseguono in questo senso le indagini della Questura di Ascoli che è venuta in possesso delle immagini evidentemente immortalate da un amico del ragazzo che sembrerebbe impugnare una scacciacani: una pistola a salve, di fatto innocua per l'incolumità delle persone, ma pur sempre equiparata ad un'arma vera e propria tanto che il porto e l'utilizzo configurano reati penali, a seconda delle modalità.

