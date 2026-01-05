Andrea Sempio spiega il video sul pc di Chiara in cui compare anche lui | Non è stato girato da Marco Poggi

Andrea Sempio chiarisce che il video mostrato nel computer di Chiara Poggi, in cui appare anche lui, non è stato girato da Marco Poggi. Sempio ha specificato che il filmato è stato realizzato da Gabriele, correggendo così le informazioni diffuse nei giorni scorsi. La precisazione offre una corretta ricostruzione degli eventi e contribuisce a chiarire i fatti riguardanti il materiale trovato nel computer di Chiara Poggi.

"Quello non era un video girato da Marco Poggi come è stato detto. Chi l'ha girato si chiama Gabriele" ha rivelato Andrea Sempio riferendosi al filmato in cui compare anche lui ai tempi della scuola, diffuso nei giorni scorsi e ritrovato nel pc di Chiara Poggi dopo il delitto di Garlasco.

