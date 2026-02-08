La scena virale Spari di notte nel video si indaga a Monticelli

La notte ad Ascoli si è trasformata in un incubo. Un video circolato su WhatsApp mostra un ragazzo che spara in aria diversi colpi con un’arma da fuoco. La Questura sta cercando di capire cosa sia successo e chi sia il protagonista di quella scena inquietante. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini, ma ancora nessuna certezza.

E' accaduta ad Ascoli la scena che ieri è rimbalzata su WhatsApp nella quale si vede un ragazzo sparare in aria diversi colpi con un'arma da fuoco? E' quello che stanno cercando di appurare gli agenti della Questura di Ascoli, anche loro raggiunti dalle immagini inquietanti. Fonti investigative non escludono che il fatto possa essere successo a Monticelli, anche se allo stato non c'è certezza, così come anche non è chiaro quando sia successo. Certamente, però, il video è inquietante e ha meritato l'attenzione della polizia che sta compiendo accertamenti, tanto più che la persona che viene vista sparare, un giovane intorno ai 25 anni circa, è inquadrata sul viso.

