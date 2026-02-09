Assalto da film a due portavalori esplosioni e spari nel traffico | due sospettati foggiani in caserma

Questa mattina sulla Statale 613 tra Lecce e Brindisi, due portavalori sono stati assaltati. Due uomini di Foggia sono stati fermati e portati in caserma. Secondo le prime indiscrezioni, hanno messo in atto un raid con esplosioni e spari, mentre i furgoni transitavano nel traffico. La zona è ancora sotto shock, e le forze dell’ordine stanno indagando per capire se ci sono altri coinvolti.

Sarebbero della provincia di Foggia due dei quattro individui che sulla Statale 613 che collega Lecce a Brindisi, questa mattina lunedì 9 febbraio, hanno assaltato due furgoni portavalori, uno dei quali scortava l'altro.

