Umbria spara col fucile dalla finestra di casa per uccidere gli uccelli
Lo scorso lunedì a Lugnano in Teverina, un uomo di 63 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver sparato con un fucile dalla finestra di casa, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. L’intervento ha portato al sequestro dell’arma e alla contestazione di vari reati legati a lanci di esplosivi e uso improprio di armi. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza e la tutela dell’ambiente.
Lunedì scorso i carabinieri della stazione di Lugnano in Teverina hanno denunciato a piede un 63enne del posto per accensioni ed esplosioni pericolose e detenzione abusiva di armi.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel corso della mattinata alcuni passanti hanno udito degli spari. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
