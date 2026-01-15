Spara col fucile dalla finestra di casa per uccidere gli uccelli che gli passano davanti

Lunedì scorso, i carabinieri di Lugnano in Teverina hanno denunciato un uomo di 63 anni per aver sparato con un fucile dalla finestra di casa, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. L’indagine ha portato alla scoperta di armi illegalmente detenute e di comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone e degli animali.

Lunedì scorso i carabinieri della stazione di Lugnano in Teverina hanno denunciato a piede un 63enne del posto per accensioni ed esplosioni pericolose e detenzione abusiva di armi.Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel corso della mattinata alcuni passanti hanno udito degli spari.

