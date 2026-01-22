Dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica, Luciano Spalletti ha commentato nuovamente il confronto avuto con un tifoso durante la partita. Il tecnico ha espresso il suo punto di vista, criticando alcuni comportamenti dei giornalisti e sottolineando come le situazioni possano essere peggiorate da certi commenti. Le sue parole offrono uno sguardo approfondito sulle dinamiche tra allenatore, tifosi e stampa in questo momento.

Dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica, Luciano Spalletti è tornato a parlare del battibecco avuto con un tifoso durante la partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti si sfoga: "Voi giornalisti peggiorate le situazioni..."

Leggi anche: Bielsa si sfoga davanti ai giornalisti: “Sono tossico, peggioro le persone che mi circondano”

Leggi anche: Bielsa si sfoga davanti ai giornalisti

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Luciano Spalletti furioso con un giornalista in diretta tv

Argomenti discussi: Lo sfogo di Spalletti: Non capisco. Teniamo palla e non vinciamo, e non va bene. Teniamo meno palla e vinciamo, e non va bene lo stesso In conferenza dopo Juventus-Benfica: Con voi (giornalisti) le buschiamo sempre: le altre partite si è fatto bene però; Spalletti e il tifoso: Voi giornalisti peggiorate le situazioni, vi spiego cosa è successo..; Lo sfogo di Spalletti: Non capisco. Teniamo palla e non vinciamo, e non va bene. Teniamo meno palla e vinciamo, e non va bene lo stesso; Lo sfogo di Spalletti | Non capisco Teniamo palla e non vinciamo e non va bene Teniamo meno palla e vinciamo e non va bene lo stesso.

Juventus, Spalletti nervoso ai microfoni: lo sfogo in zona mista e l’imbarazzo con Giulia Mizzoni. Si calma solo con Del PieroJuventus, Spalletti nervoso ai microfoni: lo sfogo in zona mista e l’imbarazzo con Giulia Mizzoni. Si calma solo con Del Piero ... sport.virgilio.it

Lo sfogo di Spalletti: «Non capisco. Teniamo palla e non vinciamo, e non va bene. Teniamo meno palla e vinciamo, e non va bene lo stesso»Spalletti risponde ai giornalisti in conferenza, dicendo ci avete criticato per le sconfitte col possesso palla, ora neanche così va bene» ... ilnapolista.it

Spalletti si sfoga duramente A chi si è rivolto il tecnico della Juve x.com

SpazioJ. . Luciano Spalletti sbotta nel post partita di Juventus-Benfica "Ci avete fatto due palle così..." #Spalletti #JuventusBenfica #ChampionsLeague - facebook.com facebook