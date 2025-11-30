Chivu a Dazn | Siamo sereni serve trovare equilibrio Lautaro è fondamentale probabilmente è anche colpa mia

CRITICHE RICEVUTE PER LE 2 SCONFITTE CONSECUTIVE, COM'E' IL CLIMA ALL'INTERNO DELLA SQUADRA? – « Noi siamo sereni perché sappiamo che questo è un mondo in cui quando si vince si esalta troppo e quando si perde iniziano le critiche.

