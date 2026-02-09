Spalletti svela i nomi | il Napoli rischia di perdere altri pezzi importanti

Spalletti ha fatto il nome di alcuni giocatori del Napoli in vista della prossima stagione. La squadra rischia di perdere pezzi importanti, mentre la Juventus pensa già a come rafforzare il suo organico. La situazione resta calda e i tifosi sono in attesa di novità ufficiali.

La Juventus valuta il futuro tecnico e le possibili mosse di mercato per la prossima stagione, concentrando l’attenzione su un eventuale rinnovo di Luciano Spalletti e sulle strategie da adottare per rafforzare la squadra. L’obiettivo è mantenere una crescita stabile, communicando chiarezza sul progetto tecnico e sulle possibilità concrete di ampliamento dell’organico con profili di spessore. Da quando ha preso in mano la squadra, l’allenatore toscano ha restituito una chiara identità di gioco, contribuendo a un innalzamento delle prestazioni dalla fine dell’anno. La Juve attualmente si trova al quarto posto in campionato, condizione che garantisce la qualificazione alla Champions League per la stagione successiva.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Spalletti svela quando sarà deciso il suo futuro alla Juventus: Non ho fatto niente finoraLuciano Spalletti spiega quando si deciderà il suo futuro alla Juventus alla scadenza del contratto: Io non ho fatto niente per meritarmi quello che voi vi auspicate. Leggi tutte le notizie di ... fanpage.it

Mauro Icardi di nuovo in Italia Sandro Sabatini svela il retroscena: l'ex capitano dell'Inter sognava la Juventus per ritrovare Spalletti. #Icardi #Juventus #Calciomercato #Spalletti #InsideInter #SandroSabatini #SerieA #Chivu #Lautaro #ForzaInter x.com

Mauro Icardi di nuovo in Italia Sandro Sabatini svela il retroscena: l'ex capitano dell'Inter sognava la Juventus per ritrovare Spalletti, ma i 10 milioni di ingaggio hanno bloccato tutto. #Icardi #Juventus #Calciomercato #Spalletti #InsideInter #Sandro facebook