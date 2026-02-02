Vuelle? Se non sale in A1 rischia di perdere pezzi

Questa settimana il futuro della Vuelle si gioca sui risultati in campionato. Se non riesce a salire in A1, rischia di perdere pezzi importanti. I tifosi sono in ansia, e anche i giocatori sanno che ogni partita può essere decisiva. Qualche anno fa, molti lasciavano il palas prima della fine, ormai la situazione è cambiata: ora tutti seguono con attenzione ogni mossa della squadra.

"Gli scorsi anni, devo dire la verità, uscivo dal palas qualche minuto prima della fine perché mi annoiavo. Quest’anno invece resto fino al termine perché mi diverto: la squadra sta giocando alla grande", dice Peppe Ponzoni, una delle stelle del basket cittadino del passato. Sul match con Brindisi che dice? "La squadra ha giocato una magnifica partita. Ed è anche una squadra che ha carattere e questo lo vedi nell’ultimo quarto sopratutto quando entri in situazioni di difficoltà. Emerge un grande spirito di gruppo e la voglia di vincere. Soprattutto Pesaro non ha permesso a Brindisi, squadra molto forte, di correre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

