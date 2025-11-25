Io vittima di una macchinazione pazzesca ero la pedina attaccabile per non toccare altri nomi importanti | il racconto di Magnini

“Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile, ma ho registrato tutto durante gli interrogatori”. È un Filippo Magnini duro quello ospite a Belve, trasmissione Rai condotta da Francesca Fagnani. L’ex nuotatore ha raccontato infatti una versione dei fatti inedita sulle indagini e sulla successiva squalifica per doping. Una condanna che è poi stata impugnata dal Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha accolto integralmente il suo ricorso e annullato le sentenze del TNA, revocando la sanzione disciplinare dell’atleta. Rivelazioni e accuse pesanti rivolte alla Procura sportiva che – se confermate – potrebbero riscrivere la storia di quella vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Io vittima di una macchinazione pazzesca, ero la pedina attaccabile per non toccare altri nomi importanti”: il racconto di Magnini

