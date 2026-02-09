Dopo la partita, Spalletti si è reso protagonista di un momento divertente. L’allenatore della Juventus ha spiegato il

L'allenatore della Juventus ha messo in scena un simpatico siparietto nel post-partita su Dazn. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti-show: spiega il "contatto"... baciando Federica Zille!

Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille, scatenando subito molte chiacchiere.

Luciano Spalletti ha sorpreso tutti dopo Juve-Lazio.

Juventus, Spalletti show con giornalista dopo la Lazio: Posso darti un bacio? - VideoIl tecnico bianconero ha commentato, a modo suo, il pareggio con i biancocelesti di Sarri ... adnkronos.com

Juventus, show di Spalletti in diretta tv, poi l’attacco: gli arbitri non sono professionisti. E' tornato il vero LucianoIl tecnico bianconero Spalletti scatenato a Dazn, bacia la giornalista Federica Zille e improvvisa un teatrino, quindi si fa serio e spiega cosa occorre per evitare errori arbitrali ... sport.virgilio.it

la Repubblica. . Luciano Spalletti ha stupito tutti quando dopo la partita Juve-Lazio ha dato un bacio a sorpresa alla giornalista di Dazn Federica Zille. Il tecnico bianconero voleva mettere a tema l’entità dei contatti in occasione dei rigori. Ha chiesto alla sua int facebook

#Spalletti Federica #Zille Il simpatico siparietto x.com