Spalletti-show | spiega il contatto baciando Federica Zille!

Dopo la partita, Spalletti si è reso protagonista di un momento divertente. L’allenatore della Juventus ha spiegato il

"È contatto", perché Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille

Luciano Spalletti ha dato un bacio alla giornalista Federica Zille, scatenando subito molte chiacchiere.

Perché Spalletti ha baciato in diretta la giornalista Federica Zille dopo averle chiesto il permesso

Luciano Spalletti ha sorpreso tutti dopo Juve-Lazio.

spalletti show spiega ilJuventus, Spalletti show con giornalista dopo la Lazio: Posso darti un bacio? - VideoIl tecnico bianconero ha commentato, a modo suo, il pareggio con i biancocelesti di Sarri ... adnkronos.com

Juventus, show di Spalletti in diretta tv, poi l’attacco: gli arbitri non sono professionisti. E' tornato il vero LucianoIl tecnico bianconero Spalletti scatenato a Dazn, bacia la giornalista Federica Zille e improvvisa un teatrino, quindi si fa serio e spiega cosa occorre per evitare errori arbitrali ... sport.virgilio.it

