Perché Spalletti ha baciato in diretta la giornalista Federica Zille dopo averle chiesto il permesso

Da fanpage.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha sorpreso tutti dopo Juve-Lazio. Il tecnico ha baciato in diretta Federica Zille, la giornalista che le aveva appena chiesto il permesso. Il gesto ha catturato l’attenzione, lasciando di stucco chi seguiva la partita. Spalletti ha voluto così sottolineare il suo discorso sui contatti in occasione dei rigori, con un gesto spontaneo e deciso.

Luciano Spalletti ha sorpreso tutti dopo Juve-Lazio dando un bacio a sorpresa a Federica Zille per giustificare il suo discorso sull'entità dei contatti in occasione dei rigori.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Spalletti Zille

Meloni spazientita con la giornalista: “Ma perché non mi ha chiesto nulla delle menzogne che ha scritto su di me il suo quotidiano?”

Durante una conferenza stampa, Giorgia Meloni si è mostrata visibilmente irritata rispondendo a una domanda della giornalista Francesca De Benedetti de il Domani.

Spalletti Juventus, il tecnico ha chiesto e trovato risposte: dopo Bodo ha capito che il suo gruppo… La rivelazione dalla Continassa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Spalletti Zille

Argomenti discussi: Spalletti senza freni, bacia la giornalista Dazn Federica Zille: I contatti non sono tutti rigori; Luciano Spalletti dà un bacio alla giornalista Federica Zille: svelato il motivo del gesto dell'allenatore della Juve - Diletta Leotta incredula; Spalletti bacia la giornalista Dazn Federica Zille: Contatto? Non sono tutti rigori; Spalletti bacia Federica Zille in diretta: il bacio che fa impazzire il web e spacca il mondo Juve dopo il 2-2 con la Lazio.

perché spalletti ha baciatoSpalletti: La cosa assurda è che gli unici non professionisti sono gli arbitri. Anche il bacio è contatto (e bacia Federica Zilli)Scopri le dichiarazioni di Spalletti dopo il recente pareggio della Juventus contro la Lazio. Le sue parole su Dazn. ilnapolista.it

Su Cabal era rigore? Spalletti la prende larga e alla fine dà un bacio alla giornalista Federica ZilleSimpatico siparietto nel post partita di Juve-Lazio 2-2. Interpellato da DAZN sul mancato rigore concesso ai bianconeri allo Stadium, mister Luciano Spalletti. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.