Perché Spalletti ha baciato in diretta la giornalista Federica Zille dopo averle chiesto il permesso
Luciano Spalletti ha sorpreso tutti dopo Juve-Lazio. Il tecnico ha baciato in diretta Federica Zille, la giornalista che le aveva appena chiesto il permesso. Il gesto ha catturato l’attenzione, lasciando di stucco chi seguiva la partita. Spalletti ha voluto così sottolineare il suo discorso sui contatti in occasione dei rigori, con un gesto spontaneo e deciso.
