Ayroldi rivela | Noi arbitri siamo gli unici ad ammettere gli errori pubblicamente Il pubblico ci sta conoscendo di più perché
Inter News 24 Ayroldi parla del mondo arbitri ed informa di quanto le nuove tecnologie stanno semplificando sempre di più il lavoro riducendo lo sforzo. L’arbitro Giovanni Ayroldi ha condiviso con Tutto Mercato Web il suo bilancio sulla prima parte della stagione 2025, parlando con serenità del lavoro dei direttori di gara e delle innovazioni tecnologiche introdotte nel calcio. Intervistato in occasione del Premio Viareggio Sport 2025, Ayroldi ha enfatizzato la tranquillità e la preparazione con cui gli arbitri affrontano ogni partita, e ha sottolineato l’importanza della trasparenza nel lavoro degli arbitri, facendo riferimento anche al ruolo innovativo della Open Var. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ayroldi: “Errori arbitri normali, siamo umani. Noi unici ad ammettere gli errori” - L’arbitro ha parlato a margine del Premio Viareggio Sport 2025 e ha analizzato l’avvio di stagione dei direttori di gara ... msn.com scrive
L’arbitro Ayroldi: "Noi gli unici ad ammettere errori. Cerchiamo di fare del nostro meglio" - L’arbitro Giovanni Ayroldi, raggiunto in esclusiva da TMW al Premio Viareggio Sport 2025, ha analizzato l’avvio di stagione dei fischietti di vertice: “Al ... Lo riporta tuttonapoli.net
Ayroldi: "Noi arbitri gli unici ad ammettere gli errori. Difficile sentire dirigenti dire di aver sbagliato mercato" - L’arbitro Giovanni Ayroldi, intervistato da Tutto Mercato Web a margine del premio Viareggio Sport 2025, ha fatto un bilancio di questa prima parte di stagione dal punto di vista dei ... Come scrive msn.com