Ayroldi rivela | Noi arbitri siamo gli unici ad ammettere gli errori pubblicamente Il pubblico ci sta conoscendo di più perché

Inter News 24 Ayroldi parla del mondo arbitri ed informa di quanto le nuove tecnologie stanno semplificando sempre di più il lavoro riducendo lo sforzo. L'arbitro Giovanni Ayroldi ha condiviso con Tutto Mercato Web il suo bilancio sulla prima parte della stagione 2025, parlando con serenità del lavoro dei direttori di gara e delle innovazioni tecnologiche introdotte nel calcio. Intervistato in occasione del Premio Viareggio Sport 2025, Ayroldi ha enfatizzato la tranquillità e la preparazione con cui gli arbitri affrontano ogni partita, e ha sottolineato l'importanza della trasparenza nel lavoro degli arbitri, facendo riferimento anche al ruolo innovativo della Open Var.

