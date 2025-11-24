Allegri Buffon siparietto a DAZN a tema Scudetti | Mi ero stufato… Momento divertente e nostalgico per i tifosi della Juventus | cos’è accaduto

Allegri Buffon, siparietto a DAZN legato agli Scudetti: «Mi ero stufato.». Momento divertente e nostalgico per i tifosi della Juventus: cos’è successo. La tensione del Derby della Madonnina si scioglie in un sorriso. Dopo il fischio finale di Inter-Milan, terminato con la vittoria per 1-0 dei rossoneri grazie al gol di Pulisic e ai miracoli di Maignan, il post-partita di DAZN ha regalato un momento di grande leggerezza e amarcord. Protagonisti assoluti due vecchi amici che hanno scritto la storia del calcio italiano: Massimiliano Allegri e Gianluigi Buffon. Il “caso” dei titoli: 4 o 5 Scudetti insieme?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

