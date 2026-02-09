Spalletti | É rigore per noi tutta la vita ma il problema è che l' unico non professionista è l' arbitro

L'allenatore dell'Udinese, Luciano Spalletti, si è scagliato contro il sistema arbitrale dopo la partita contro la Juventus. Ha detto che il rigore per loro sarebbe stato netto, ma ha criticato l’arbitro, definendolo l’unico non professionista in campo. Spalletti ha anche commentato il contatto tra Gila e Cabal, sottolineando che bisogna migliorare anche sotto pressione. È evidente che il tecnico non ha digerito alcune decisioni e punta il dito contro le scelte degli arbitri.

Con la calma che forse in campo è mancata alla sua Juve, Luciano Spalletti analizza il pareggio contro la Lazio che lascia l'Inter a +12 e regala una chance di aggancio al quarto posto alla Roma, in campo contro il Cagliari nel posticipo. "Io chiedo sempre che le palle vadano giocate, di non buttarle mai. Giocare, anche sotto pressione, alzare il livello di qualità. Poi, ovviamente, anche in queste richieste bisogna anticipare le situazioni di pericolo. Gli errori si possono fare, Locatelli fino a questo momento è stato bravissimo, una palla persa (quella che porta al gol di Pedro, ndr) non vuole dire nulla.

