Benfica fuori dalla Coppa Portoghese Mourinho furioso | Noi orribili ma l’arbitro assegna un rigore fuori area!

Il Benfica è stato eliminato in semifinale dalla Coppa Portoghese, sconfitto dallo Sparta Praga con un risultato di 3-1. Dopo la partita, l’allenatore José Mourinho ha espresso il suo disappunto, criticando sia la prestazione della squadra che le decisioni arbitrali, in particolare un rigore assegnato fuori area. La partita ha suscitato discussioni sul ruolo dell’arbitro e sul fair play in questa competizione.

Benfica fuori dalla Coppa Portoghese, KO in semifinale con lo Sparta Praga: le dure parole del tecnico José Mourinho nel postpartita Il Benfica crolla in semifinale di Allianz Cup, battuto nettamente dallo Sporting Braga per 3-1. La sconfitta ha scatenato l’ira di José Mourinho, allenatore delle Aguias, che ai microfoni di Sport TV ha analizzato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

