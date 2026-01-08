Benfica fuori dalla Coppa Portoghese Mourinho furioso | Noi orribili ma l’arbitro assegna un rigore fuori area!
Il Benfica è stato eliminato in semifinale dalla Coppa Portoghese, sconfitto dallo Sparta Praga con un risultato di 3-1. Dopo la partita, l’allenatore José Mourinho ha espresso il suo disappunto, criticando sia la prestazione della squadra che le decisioni arbitrali, in particolare un rigore assegnato fuori area. La partita ha suscitato discussioni sul ruolo dell’arbitro e sul fair play in questa competizione.
Benfica fuori dalla Coppa Portoghese, KO in semifinale con lo Sparta Praga: le dure parole del tecnico José Mourinho nel postpartita Il Benfica crolla in semifinale di Allianz Cup, battuto nettamente dallo Sporting Braga per 3-1. La sconfitta ha scatenato l’ira di José Mourinho, allenatore delle Aguias, che ai microfoni di Sport TV ha analizzato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Il gesto di De Zerbi furioso per il rigore non dato al Marsiglia: dalla panchina tira fuori un iPad
Leggi anche: Portogallo, Benfica: pareggio amaro contro il Casa Pia. Mourinho e Rui Costa infuriati nel post partita: «Rigore inesistente, il calcio portoghese è malato»
José Mourinho sempre più vicino agli ‘zero tituli’; Benfica eliminato, Mourinho una furia: Rigore fuori area assegnato dall\'arbitro, noi orribili; Vicens del Braga sfida il Benfica: Niente più passi falsi.
Mourinho, che crollo. Il Benfica ne prende 3 dal Braga in Taca da Liga. E la Juve si avvicina - Ora il Porto in Coppa, il Rio Ave in Liga e il ritorno allo Stadium un anno dopo ... tuttosport.com
José Mourinho sempre più vicino agli ‘zero tituli’ - Il Braga ha inflitto al Benfica la prima sconfitta stagionale nelle competizioni portoghesi (gli ‘encarnados’, va ricordato, ... msn.com
Benfica, quarti di Coppa contro Farioli? Mourinho: "Si gioca bene e si vince, dopo il Napoli..." - 0) e messo piede direttamente ai quarti di finale della Coppa di Portogallo (Taça de Portugal). m.tuttomercatoweb.com
Lorenzo Lucca piace molto al Benfica ed a José Mourinho, ma c’è un grande ostacolo: l’ingaggio del calciatore è fuori budget per i lusitani Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IPhone e Android o in auto col DAB Camp facebook
ULTIM’ORA Contatti positivi tra il Benfica e il Napoli nella giornata di oggi per il prestito di Lucca! L’attaccante si sente fuori dal progetto tecnico. Nel caso in cui l’affare dovesse concretizzarsi, i partenopei potrebbero prendere Dovbyk in prestito. @D x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.