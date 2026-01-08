Benfica fuori dalla Coppa Portoghese Mourinho furioso | Noi orribili ma l’arbitro assegna un rigore fuori area!

Il Benfica è stato eliminato in semifinale dalla Coppa Portoghese, sconfitto dallo Sparta Praga con un risultato di 3-1. Dopo la partita, l’allenatore José Mourinho ha espresso il suo disappunto, criticando sia la prestazione della squadra che le decisioni arbitrali, in particolare un rigore assegnato fuori area. La partita ha suscitato discussioni sul ruolo dell’arbitro e sul fair play in questa competizione.

José Mourinho sempre più vicino agli ‘zero tituli’ - Il Braga ha inflitto al Benfica la prima sconfitta stagionale nelle competizioni portoghesi (gli ‘encarnados’, va ricordato, ... msn.com

Benfica, quarti di Coppa contro Farioli? Mourinho: "Si gioca bene e si vince, dopo il Napoli..." - 0) e messo piede direttamente ai quarti di finale della Coppa di Portogallo (Taça de Portugal). m.tuttomercatoweb.com

Lorenzo Lucca piace molto al Benfica ed a José Mourinho, ma c’è un grande ostacolo: l’ingaggio del calciatore è fuori budget per i lusitani Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IPhone e Android o in auto col DAB Camp facebook

ULTIM’ORA Contatti positivi tra il Benfica e il Napoli nella giornata di oggi per il prestito di Lucca! L’attaccante si sente fuori dal progetto tecnico. Nel caso in cui l’affare dovesse concretizzarsi, i partenopei potrebbero prendere Dovbyk in prestito. @D x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.