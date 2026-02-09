Spalletti bacia sulla spalla l’intervistatrice di Dazn La polemica sul rigore | Gli arbitri devono diventare professionisti

Dopo il pareggio tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti si lascia andare a un gesto inaspettato. Durante il post gara, l’allenatore toscano si avvicina alla giornalista di Dazn, Federica Zille, e le dà un bacio sulla spalla. La scena ha fatto discutere sui social, mentre Spalletti commenta anche la polemica sul rigore, ribadendo che gli arbitri devono diventare professionisti.

Luciano Spalletti protagonista di un bacio alla giornalista di Dazn Federica Zille nel post gara di Juventus – Lazio, terminata 2 a 2. Un bacio improvviso sulla spalla, appena accennato, per parlare del tema dei “contatti”, causa dei calci di rigore. Un atteggiamento che sta facendo discutere sui social. L’episodio a cui si riferisce Spalletti in questo caso è l’entrata di Gila su Cabal, ritenuta non sufficiente dall’arbitro per assegnare il calcio di rigore. “L’arbitro l’ha interpretata come vuole, il difensore commette un gesto imprudente. Gila colpisce un giocatore che fa la sua corsa, che può ricevere il pallone, per cui è un gesto imprudente”, dice Spalletti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Luciano Spalletti ha criticato gli arbitri dopo il pareggio della Juventus contro la Lazio.

Luciano Spalletti commenta il pareggio della Juventus contro la Lazio: "Dobbiamo vivere sotto pressione, è parte del gioco".

