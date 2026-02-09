Spalletti bacia la giornalista di Dazn | cosa è successo

Durante l’intervista post-partita tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti ha sorpreso tutti. Mentre parlava con la giornalista di Dazn, Federica Zille, l’allenatore ha improvvisamente baciato la reporter in diretta tv. L’episodio ha lasciato senza parole chi osservavano. Spalletti stava spiegando come si decidono i rigori, quando ha deciso di fare questo gesto inaspettato. La scena ha fatto il giro dei social e ha acceso le discussioni.

Un siparietto del tutto inaspettato che ha colto di sorpresa la giornalista di Dazn che lo stava intervistando nel dopo-partita di Juventus-Lazio: stiamo parlando dell’allenatore bianconero, Luciano Spalletti, che in diretta tv ha baciato Federica Zille che ha preso come esempio per spiegare la sua tesi sui contatti in area e come decidere se assegnare, o meno, un calcio di rigore. Cosa ha fatto Spalletti. Tutto è nato da un dibattito con gli ospiti in studio sul potenziale contatto, punibile con un penalty, tra il calciatore laziale Gila e il bianconero Cabal. "L'arbitro può andare a interpretare come vuole perché il difensore commette un gesto imprudente andando in scivolata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Spalletti bacia la giornalista di Dazn: cosa è successo Approfondimenti su Juventus Lazio Spalletti bacia sulla spalla l’intervistatrice di Dazn. La polemica sul rigore: “Gli arbitri devono diventare professionisti” Dopo il pareggio tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti si lascia andare a un gesto inaspettato. Yildiz a Dazn: «Falso 9? Vedremo cosa succede in campo. Ecco cosa mi ha detto Spalletti» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Spalletti senza freni, bacia la giornalista Dazn Federica Zille: I contatti non sono tutti rigori; Spalletti bacia la giornalista Dazn Federica Zille: Contatto? Non sono tutti rigori; Spalletti spiega la regola del Var a modo suo in diretta tv: Le posso dare un bacio?. La giornalista reagisce così...; Luciano Spalletti dà un bacio alla giornalista Federica Zille: svelato il motivo del gesto dell'allenatore della Juve - Diletta Leotta incredula. Perché Spalletti ha baciato in diretta la giornalista Federica Zille dopo averle chiesto il permessoLuciano Spalletti ha sorpreso tutti dopo Juve-Lazio dando un bacio a sorpresa a Federica Zille per giustificare il suo discorso sull'entità dei contatti ... fanpage.it Juventus, Spalletti show con giornalista dopo la Lazio: Posso darti un bacio? - VideoIl tecnico bianconero ha commentato, a modo suo, il pareggio con i biancocelesti di Sarri ... adnkronos.com Incredibile Spalletti, bacia la giornalista di DAZN e attacca l'arbitro pesantemente a fine gara LEGGI QUI https://areanapoli.it/share/620796/ facebook Spalletti senza freni, bacia la giornalista Dazn Federica Zille: “I contatti non sono tutti rigori” x.com

