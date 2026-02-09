Durante un’intervista post-partita, Spalletti si avvicina a Federica Zille, le dà un bacio sulla spalla e commenta sul rigore assegnato. La giornalista replica che non è irrispettoso, ma sui social si scatenano le polemiche. Molti utenti criticano il gesto, altri difendono l’atteggiamento del tecnico. La discussione continua a dividere gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Intervistato nel post-partita, l’allenatore della Juventus polemizza sulla definizione di “contatto” adottata per assegnare un rigore e dà un bacio sulla spalla della giornalista di Dazn. Social scatenati: “È molestia” Nel paese dei proverbiali “60 milioni di commissari tecnici” le polemiche calcistiche successive alla partita sono un appuntamento irrinunciabile. Questa volta però, l’episodio incriminato è avvenuto fuori dal rettangolo di gioco. Protagonisti l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti e la giornalista di Dazn Federica Zille. Ieri sera, all’Allianz Stadium di Torino è andato in scena l’incontro tra la squadra di casa, la Juventus, e la Lazio, partita valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A 20252026, e terminata col punteggio di 2-2. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spalletti bacia in diretta Federica Zille, la giornalista di Dazn replica: “Non è irrispettoso” ma sui social è polemica

Approfondimenti su Spalletti Zille

Luciano Spalletti ha sorpreso tutti dopo Juve-Lazio.

Durante l’intervista post-partita tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti ha sorpreso tutti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Spalletti Zille

Argomenti discussi: Spalletti spiega la regola del Var a modo suo in diretta tv: Le posso dare un bacio?. La giornalista reagisce così...; Spalletti senza freni, bacia la giornalista Dazn Federica Zille: I contatti non sono tutti rigori; Spalletti bacia Federica Zille in diretta: il bacio che fa impazzire il web e spacca il mondo Juve dopo il 2-2 con la Lazio; Luciano Spalletti dà un bacio alla giornalista Federica Zille: svelato il motivo del gesto dell'allenatore della Juve - Diletta Leotta incredula.

Spalletti bacia la giornalista DAZN in diretta: momento virale e imbarazzo in studioIl tecnico della Juventus sorprende tutti durante l’intervista: bacio sulla spalla alla giornalista per spiegare la differenza tra contatto e impatto ... affaritaliani.it

Spalletti bacia in diretta la giornalista di Dazn, l'imbarazzo di Federica ZilleUn episodio che è subito diventato virale. Luciano Spalletti nell’intervista post-partita dopo il 2-2 tra la sua Juve e la Lazio, ha chiesto alla giornalista di Dazn Federica Zille se poteva baciarla. msn.com

Chi è Federica Zille, la giornalista di Dazn baciata da Luciano Spalletti dopo Juve-Lazio ift.tt/eEIyxZ8 x.com

"Ti posso dare un bacio" Luciano Spalletti sorprende tutti nel post partita di Juventus - Lazio. Il tecnico bianconero abbraccia Federica Zille e le dà un bacio. Perché lo ha fatto facebook