Spain’s far-right Vox doubles its seats in Aragon regional vote

Vox ha raddoppiato i suoi seggi nelle elezioni regionali di domenica in Aragona. La crescita del partito di destra si è fatta sentire, mentre il governo conservatore ha puntato su questa strategia. La vittoria ha sorpreso molti, con Vox che ora conta su più rappresentanti nel parlamento locale. La situazione potrebbe influenzare la politica della regione nei prossimi mesi.

MADRID, Feb 9 (Reuters) - Spain's far-right Vox party doubled its seats in Sunday's regional election in Aragon region, as a gamble by the governing conservative People's Party to call a snap election backfired. "What happened in Aragon shows the shape of things to come," Eurointelligence analysts said in a newsletter on Monday. "There was indeed a momentum shift to the right. But Vox was the main, and sole, beneficiary." The People's Party lost two seats in Aragon compared with the last election in 2023 and now has 26 in the 67-seat regional assembly, leaving it further away from an overall majority.

