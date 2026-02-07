Spagna allerta meteo | tempesta Marta costringe all’evacuazione oltre 11.000 persone Andalusia particolarmente colpita

La Spagna vive giorni di paura. La tempesta Marta ha causato l’evacuazione di oltre 11.000 persone, soprattutto in Andalusia, dove le intemperie sono state più violente. Le strade sono allagate, le case isolate e molte zone sono rimaste senza energia. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di interi quartieri e stanno lavorando per mettere in sicurezza chi si trova in zone a rischio. La gente si sposta in fretta, cercando rifugio e protezione da un fenomeno che sta mettendo in crisi molte comunità.

Spagna nel Vortice di Marta: Un'Emergenza che Costringe Migliaia alla Fuga. La Spagna si trova ad affrontare un'emergenza climatica senza precedenti, con la tempesta Marta che ha scatenato il suo furore su diverse regioni del paese. L'intensificarsi delle piogge torrenziali e dei venti impetuosi ha portato all'evacuazione di oltre 11.000 persone, principalmente nell'Andalusia, dove la situazione è definita dalle autorità locale come particolarmente critica. L'evento, che si è manifestato con crescente intensità nelle ultime ore, ha messo a dura prova le infrastrutture e i servizi di emergenza, richiedendo un dispiegamento massiccio di risorse per garantire la sicurezza dei cittadini.

