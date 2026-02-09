Spagna allagamenti in Andalusia | le immagini dall' alto della provincia di Jaén

Le piogge intense continuano a colpire l’Andalusia, con allagamenti che hanno costretto oltre 6.400 persone a lasciare le proprie case nella provincia di Jaén. I soccorritori sono ancora impegnati a gestire le emergenze, mentre le immagini dall’alto mostrano la forza delle acque che invadono le strade e le campagne. La situazione resta critica e si teme che le condizioni possano peggiorare nelle prossime ore.

I servizi di emergenza dell’ Andalusia hanno riferito che al momento sono ancora 6.462 le persone sfollate dalle loro case a causa del maltempo. La maggior parte, ovvero oltre 4.400 si concentrano nella provincia di Cadice. Nelle immagini, girate dall’alto lunedì mattina, gli effetti della tempesta sul fiume Guadalquivir nel suo passaggio per Villanueva de la Reina, Andújar, Mármoles e San Julián, nella provincia di Jaén. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, allagamenti in Andalusia: le immagini dall'alto della provincia di Jaén Approfondimenti su Andalusia Jaén Sudafrica, piogge torrenziali e allagamenti nel Paese: le immagini dall'alto Le intense piogge hanno provocato allagamenti nel quartiere di Mangweni, vicino a Komatipoort, nel Nord-Est del Sudafrica. Maltempo in Spagna, gli allagamenti a Cordova visti dall'alto Il maltempo in Spagna ha portato a gravi allagamenti a Cordova. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Andalusia Jaén Argomenti discussi: Tempesta Leonardo in Andalusia: evacuazioni e allagamenti, salvata famiglia isolata dalle acque; Video. Alluvioni in Spagna, la tempesta Leonardo costringe 4.000 evacuazioni in Andalusia; Maltempo in Spagna, gli allagamenti a Cordova visti dall'alto; Allarme per la qualità dell'aria interna: allagamenti causati dalla tempesta Leonardo. Spagna, allagamenti in Andalusia: le immagini dall'alto della provincia di Jaén(LaPresse) - I servizi di emergenza dell'Andalusia hanno riferito che al momento sono ancora 6.462 le persone sfollate dalle loro case a causa del maltempo. La maggior parte, ovvero oltre 4.400 si con ... msn.com Tempesta Leonardo in Andalusia: evacuazioni e allagamenti, salvata famiglia isolata dalle acqueProsegue l’ondata di maltempo che sta colpendo l’Andalusia, nel sud della Spagna, dove la tempesta Leonardo sta causando allagamenti, frane e gravi disagi alla circolazione. tg.la7.it Maltempo in Spagna, gli allagamenti a Cordova visti dall'alto facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.