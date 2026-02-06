Maltempo in Spagna gli allagamenti a Cordova visti dall' alto

Il maltempo in Spagna ha portato a gravi allagamenti a Cordova. Le autorità hanno evacuato circa 8 mila persone, preoccupate per il rischio di frane e ulteriori inondazioni. La tempesta Leonardo sta creando problemi in diverse zone del paese, con le strade sommerse e le case allagate. La situazione resta critica e le forze dell’ordine sono sul campo per gestire l’emergenza.

Circa 8mila persone sono state evacuate in Spagna a causa del pericolo di frane e inondazioni provocato dalla tempesta Leonardo. La regione più colpita è l'Andalusia con 7mila evacuati, segue l'Estremadura con 900. L'intensità della pioggia è diminuita in queste ore ma preoccupa l'alto livello dei corsi d'acqua e dei bacini idrici, in particolare del Guadalquivir che attraversa la città di Cordova. Nelle immagini dall'alto della policia national gli allagamenti a Cordova.

