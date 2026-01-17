Le intense piogge hanno provocato allagamenti nel quartiere di Mangweni, vicino a Komatipoort, nel Nord-Est del Sudafrica. Le immagini dall'alto mostrano le conseguenze di questi eventi, che hanno coinvolto diverse aree del Paese. La situazione evidenzia le sfide legate ai cambiamenti climatici e alle condizioni meteorologiche estreme che interessano la regione.

I residenti del piccolo quartiere di Mangweni, alla periferia della città nord-orientale di Komatipoort in Sudafrica, si sono svegliati venerdì con i cortili allagati, pochi giorni dopo che le forti piogge avevano causato devastazioni in tutta la regione. Le piogge torrenziali e le inondazioni che hanno colpito l’Africa meridionale hanno causato la morte di oltre 100 persone, secondo quanto riferito venerdì dalle autorità. Il bilancio delle vittime in Sudafrica, Mozambico e Zimbabwe è il risultato di settimane di forti piogge. I servizi meteorologici hanno emesso allerte che prevedono ulteriori piogge, che potrebbero causare ulteriori inondazioni distruttive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sudafrica, piogge torrenziali e allagamenti nel Paese: le immagini dall'alto

Inondazioni in Sudafrica: chiuso il Parco Nazionale Kruger, decine di vittime; A causa delle inondazioni le autorità hanno deciso di chiudere il Parco nazionale Kruger sebbene la situazione sia drammatica almeno i pachidermi ne approfittano.

