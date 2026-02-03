Come Elon Musk ha usato SpaceX per salvare xAI e costruire un colosso da 1,250 miliardi di dollari

Elon Musk ha deciso di usare SpaceX per mettere in salvo xAI. La mossa ha permesso di rafforzare entrambe le aziende, creando un colosso da oltre 1,2 miliardi di dollari. Musk ha trasferito risorse e strategie tra i due settori, puntando a consolidare il suo impero tecnologico. Ora SpaceX e xAI sono più vicine di prima, pronti a competere su larga scala.

