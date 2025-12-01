Politico lo ha definito ad agosto “l’uomo di Trump all’interno della Nasa”. È stato senior advisor dell’attuale presidente americano durante la campagna elettorale del 2024. Poi, dopo la vittoria, Trump lo aveva nominato vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca con delega alle comunicazioni strategiche. Tutto questo fino a maggio, quando il presidente lo ha fatto designare capo dello staff della Nasa. Brian Hughes ha quindi assunto un ruolo chiave all’interno di un’agenzia che Donald Trump considera strategica sia sul piano tecnologico che su quello geopolitico: un’agenzia che l’inquilino della Casa Bianca vuole adesso sottoporre a una serie di riforme per incrementarne l’efficienza, ridurne i costi e rafforzarne i legami con il settore privato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gli USA puntano a Marte e nel ritorno sulla Luna. Brian Hughes (Nasa) racconta la strategia Trump