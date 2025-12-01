Gli USA puntano a Marte e nel ritorno sulla Luna Brian Hughes Nasa racconta la strategia Trump
Politico lo ha definito ad agosto “l’uomo di Trump all’interno della Nasa”. È stato senior advisor dell’attuale presidente americano durante la campagna elettorale del 2024. Poi, dopo la vittoria, Trump lo aveva nominato vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca con delega alle comunicazioni strategiche. Tutto questo fino a maggio, quando il presidente lo ha fatto designare capo dello staff della Nasa. Brian Hughes ha quindi assunto un ruolo chiave all’interno di un’agenzia che Donald Trump considera strategica sia sul piano tecnologico che su quello geopolitico: un’agenzia che l’inquilino della Casa Bianca vuole adesso sottoporre a una serie di riforme per incrementarne l’efficienza, ridurne i costi e rafforzarne i legami con il settore privato. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il più grande canyon di Marte, situato all’interno della zona che prende il nome di Valles Marineris, custodisce un segreto pazzesco, ovvero la presenza di un’immensa riserva d’acqua sotto al sua superficie. Dieci volte più lungo e cinque volte più profond - facebook.com Vai su Facebook
Usa, il ritorno del morbillo: “Siamo tornati indietro di 50 anni” - Bassetti: “L’America è tornata indietro di 50 anni” Negli Stati Uniti è tornato l’incubo del morbillo, con numeri ... Si legge su panorama.it
Usa, approvata la prima vendita di armi a Taiwan dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca - È la prima volta che arriva notizia di un'autorizzazione dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Riporta ilmessaggero.it