SpaceX | obiettivo?Creare base sulla Luna

La SpaceX di Elon Musk cambia rotta e punta tutto sulla Luna. L’azienda ha annunciato di aver deciso di mettere da parte il progetto di inviare persone su Marte, per concentrarsi invece sulla creazione di una base sulla Luna. Musk ha spiegato che questa sarà la priorità, anche se il sogno di Marte resta in agenda.

4.26 La Luna prima di tutto: SpaceX sta mettendo da parte il suo obiettivo di inviare esseri umani su Marte per dare priorità alla creazione di una base lunare, ha annunciato oggi il fondatore Elon Musk. "Per chi non lo sapesse: SpaceX ha già riorientato la sua strategia sulla costruzione di una città autosufficiente sulla Luna perché potenzialmente possiamo realizzarla in meno di 10 anni, mentre per Marte ci vorrebbero più di 20 anni", ha scritto Musk su X, il social network che ha acquisito nel 2022.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti discussi: SpaceX acquisisce xAI: Elon Musk vuole costruire i suoi data center nello spazio; AI nello spazio: a cosa porterà la fusione tra SpaceX e xAI; Musk fonde SpaceX con xAI e crea la più grande società privata al mondo. Operazione da $1.250 miliardi; SpaceX e xAI si fondono: la nuova entità da 1,25 trilioni di dollari punta a dominare AI e spazio.

Musk fonde SpaceX con xAI per per creare un Sole senziente in grado di capire l'UniversoDopo le molteplici indiscrezioni e alla vigilia dello sbarco in borsa, SpaceX ha acquisito l'azienda di Intelligenza Artificiale di Musk xAI. Il magnate vuole costruire un immenso data center distribu ... dday.it

SpaceX, cambio di rotta, ora Marte può attendere. La priorità è la Luna, creeremo base permanenteLa virata dopo l’acquisizione di xAi, di proprietà dello stesso magnate sudafricano. L’idea è quella di assecondare il progetto della Nasa, che punta all’allunaggio con astronauti nel marzo 2027, e di ... msn.com

SpaceX chiede il via libera per lanciare fino a un milione di satelliti in orbita bassa. L’obiettivo è costruire data center spaziali dedicati all’Intelligenza Artificiale. Secondo Elon Musk lo spazio offre energia solare quasi continua, costi operativi inferiori e un im facebook

SpaceX e xAI valutano un’operazione di integrazione societaria L’obiettivo è di creare un polo industriale e tecnologico che riunisca tutte le loro attività aifi.it/it/private-cap… #IntelligenzaArtificiale #TechIntegration #DataCenter #BigTech x.com