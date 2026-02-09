Spaccia cocaina e hashish davanti a una scuola | denunciato 21enne straniero di Parma

Un giovane di 21 anni di Parma è stato denunciato dopo aver venduto droga davanti a una scuola superiore di Reggio Emilia. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre cedeva cocaina e hashish agli studenti fuori dall’Istituto Comprensivo Galileo Galilei. La polizia ha sequestrato la droga e avviato le indagini per capire se ci siano altri coinvolti.

Stava spacciando droga davanti ad una scuola superiore di Reggio Emilia, l'Istituto Comprensivo 'Galileo Galilei'. Un 21enne straniero, residente in provincia di Parma, è stato bloccato e denunciato dai carabinieri - insieme ad un giovane straniero di 24 anni - nei giorni scorsi, durante alcuni.

