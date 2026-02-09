Spaccata e furto nel panificio Ladri in fuga

Un negozio di panetteria nel centro di Sant’Angelo Lodigiano è stato preso di mira da ladri sabato pomeriggio. I malviventi sono entrati in azione in pochi minuti, scassinando la vetrina e portando via il cassetto con il denaro. Poi sono fuggiti prima che arrivassero le forze dell’ordine. Nessuno si è fatto male, ma il danno è stato evidente: vetri in frantumi e il negozio sotto shock. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

SANT'ANGELO (Lodi) Vetro in frantumi, blitz di pochi minuti e fuga con il fondocassa. È il bilancio dell'ennesima spaccata avvenuta in pieno centro a Sant'Angelo Lodigiano, consumata sabato pomeriggio durante la pausa pranzo ai danni della panetteria di via Umberto I. L'allarme è scattato alle 15.30 quando i titolari, rientrati per la riapertura pomeridiana, si sono trovati di fronte alla porta d'ingresso sfondata. Il colpo è stato fulmineo: una volta infranta la vetrata, il malvivente si è diretto verso il registratore di cassa, prelevando il contante rimasto all'interno e ignorando qualsiasi altra merce o attrezzatura di valore.

