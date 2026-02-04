Furto in un panificio di Brianza | ladri colpiscono di notte nel centro storico

Durante la notte, dei ladri sono entrati in un panificio nel centro storico di Castello Brianza. Hanno forzato la porta e rubato alcuni prodotti, poi sono scappati prima che qualcuno si accorgesse di quanto successo. La polizia sta indagando, ma al momento non ci sono ancora tracce degli autori. La comunità si sveglia preoccupata, chiedendosi come sia stato possibile che un furto così si sia verificato in un paese così tranquillo.

Nella silenziosa oscurità che avvolge il centro storico di Castello Brianza, tra i vicoli stretti e i muri antichi di pietra, è avvenuto un colpo che ha scosso la tranquillità di un paese abituato a ritmi lenti. Intorno alle 2.15 di notte, ieri, i sensi di allarme del panificio "Bianco e Forno", in via Roma, sono stati attivati da un'intrusione che non poteva essere ignorata. Le telecamere di sorveglianza, puntate verso l'ingresso laterale, hanno catturato l'immagine di due figure incappucciate che, con movimenti rapidi e precisi, hanno forzato la serranda metallica. Il colpo è stato pianificato con cura: non c'è stato rumore di vetro rotto, né scossoni violenti, solo un silenzio calcolato, che ha reso il furto ancora più inquietante.

