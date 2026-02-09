Sotheby’s ritira l’Ecce Homo di Antonello da Messina lo ha acquistato lo Stato italiano

Sotheby’s ha ritirato all’asta il celebre dipinto ‘Ecce Homo’ di Antonello da Messina, uno dei più importanti artisti del Rinascimento. Lo Stato italiano ha acquistato l’opera e ora entrerà a far parte del patrimonio nazionale. È una notizia che fa parlare di sé, considerando la rarità e il valore storico del quadro.

Un raro e prezioso capolavoro 'doppio' di Antonello da Messina (circa 1430-1479), uno dei più grandi innovatori del Rinascimento italiano, sta per entrare nel patrimonio dello Stato italiano. L'opera, realizzata intorno al 1460-1465, unisce un ritratto intensamente umano del Cristo sofferente nella scena dell'Ecce Homo e una raffinata visione di San Girolamo nel.

