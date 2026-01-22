Int Jacopo Pettine nuovo Coordinatore nazionale giovani tributaristi

Jacopo Pettine è stato nominato nuovo Coordinatore nazionale giovani tributaristi dell’Int. La nomina, comunicata dal presidente Riccardo Alemanno, si inserisce nel quadro di un rinnovamento organizzativo volto a rafforzare l’attività del settore giovanile dell’Istituto. Pettine assumerà il ruolo di guida e coordinamento delle iniziative dedicate ai giovani professionisti, contribuendo allo sviluppo e alla crescita della community dei tributaristi italiani.

(Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha affidato nuovi incarichi nell’ambito del Coordinamento nazionale giovani tributaristi Int. L’uscente coordinatore nazionale, Alessandro Della Marra, che attualmente è consigliere nazionale, lascia l’incarico di coordinatore nazionale al tributarista lombardo Jacopo Pettine che sarà coadiuvato da due vice coordinatori nazionali, il confermato Giovanni Malinconico e .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Ia, Int: nel 2026 corso dedicato ai tributaristi per acquisire le giuste competenzeNel 2026, l’Istituto nazionale tributaristi (Int) lancerà un corso dedicato ai tributaristi per sviluppare competenze specifiche sull’uso dell’Intelligenza artificiale. Leggi anche: Edoardo Accorsi nuovo coordinatore di Anci Giovani

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.