Guerra alle soste irregolari a Foggia | rilevazioni con Street Control nell' ultima settimana dell' anno

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si arrestano i controlli delle soste irregolari in città, utilizzando la strumentazione elettronica Street Control. La Polizia Locale comunica le date, gli orari e le zone in cui nell'ultima settimana dell'anno verranno effettuate le rilevazioni. Vediamole nei dettagli: Lunedì 29 dicembre –. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

guerra alle soste irregolari a foggia rilevazioni con street control nell ultima settimana dell anno

© Foggiatoday.it - Guerra alle soste irregolari a Foggia: rilevazioni con Street Control nell'ultima settimana dell'anno

Leggi anche: Guerra Ucraina, nell'ultima settimana lanciati dai russi 1.500 droni, 900 bombe aeree e 46 missili – Il video

Leggi anche: Boots su Netflix, la serie teen Lgbtq+ ambientata nell'esercito è l'ultima bella sorpresa dell'anno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Controllava soste irregolari, agente Polizia locale aggredito - Nel corso delle consuete attività di controllo sul fenomeno delle soste irregolari e ad intralcio in zona Montagnola, ieri mattina, un agente della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio presso ... ansa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.