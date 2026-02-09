Sos psichiatria | mancano le Rems Noi siamo medici non poliziotti

La mancanza di Rems si fa sentire nel sistema di assistenza mentale. Gli amici e i colleghi di Barbara, la donna di scienza descritta come curiosissima, criticano la gestione e sottolineano come i medici si trovino a lavorare in condizioni difficili, spesso senza gli strumenti necessari. La situazione rimane critica, e molti chiedono interventi immediati per migliorare la tutela della salute mentale.

«Barbara era curiosissima, una vera donna di scienza». Sono le parole degli amici, dei colleghi e del compagno Michele Bellandi. Mercoledì Pisa la ricorderà perché sarebbe stato il compleanno della dottoressa Capovani, aggredita fuori dal reparto che dirigeva – la psichiatria territoriale di Pisa – e morta pochi giorni dopo. In carcere per quell’omicidio si trova Gianluca Paul Seung di Torre del Lago, condannato all’ergastolo anche dai giudici d’appello che hanno ribadito la sua imputabilità. I suoi legali hanno annunciato il ricorso in Cassazione. Il 37enne era stato ricoverato al Santa Chiara nel 2019 quando la dottoressa Capovani lo contenne al letto (solo per un giorno). 🔗 Leggi su Lanazione.it

