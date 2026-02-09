La mancanza di Rems si fa sentire nel sistema di assistenza mentale. Gli amici e i colleghi di Barbara, la donna di scienza descritta come curiosissima, criticano la gestione e sottolineano come i medici si trovino a lavorare in condizioni difficili, spesso senza gli strumenti necessari. La situazione rimane critica, e molti chiedono interventi immediati per migliorare la tutela della salute mentale.

«Barbara era curiosissima, una vera donna di scienza». Sono le parole degli amici, dei colleghi e del compagno Michele Bellandi. Mercoledì Pisa la ricorderà perché sarebbe stato il compleanno della dottoressa Capovani, aggredita fuori dal reparto che dirigeva – la psichiatria territoriale di Pisa – e morta pochi giorni dopo. In carcere per quell’omicidio si trova Gianluca Paul Seung di Torre del Lago, condannato all’ergastolo anche dai giudici d’appello che hanno ribadito la sua imputabilità. I suoi legali hanno annunciato il ricorso in Cassazione. Il 37enne era stato ricoverato al Santa Chiara nel 2019 quando la dottoressa Capovani lo contenne al letto (solo per un giorno). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos psichiatria: mancano le Rems. “Noi siamo medici, non poliziotti”

Approfondimenti su Sos psichiatria

In Brianza si registra una grave carenza di circa 400 medici di famiglia, compromettendo l’assistenza primaria e i servizi territoriali.

In città, le fragilità familiari sono in aumento, con una crescita delle situazioni di deprivazione e povertà.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sos psichiatria

Argomenti discussi: Sos psichiatria: mancano le Rems. Noi siamo medici, non poliziotti.

Mancano le risorse. Sos per i restauri: Il 30% della spesa spetta alle parrocchieLe nostre chiese non sono messe bene, meriterebbero restauri e altri interventi, ma il problema è dettato dalle risorse che, soprattutto a Massa Carrara, latitano. Le parole sono di un vero esperto ... lanazione.it

Sos, crescono le fragilità familiari: Più poveri, ma mancano le risorseFragilità e deprivazione aumentano in città, sempre più ultimi bussano alla porta. Si è aperto un 2026 di sfide per l’ assessorato ai Servizi alle persone e alle famiglie del comune di Cesena con a ... ilrestodelcarlino.it

Sabato 7 febbraio 2026 Teatro Ventidio Basso – Ascoli Piceno Il Comune di Ascoli Piceno insieme al CSV Marche e la Bottega del Terzo Settore premieranno in questo evento dedicato al volontariato anche il dott. Roberto Ferri, fondatore della SIPEM SoS Ma facebook

Sos detenuti con problemi psichiatrici-Daily, 3 febbraio x.com