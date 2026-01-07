In città, le fragilità familiari sono in aumento, con una crescita delle situazioni di deprivazione e povertà. Sempre più persone si trovano senza risorse sufficienti, evidenziando la necessità di interventi mirati. Il 2026 si presenta come un anno di sfide per l’assessorato ai Servizi alle persone e alle famiglie di Cesena, guidato da Carmelina Labruzzo, impegnato a rispondere alle esigenze di chi si trova in difficoltà.

Alessandrini Fragilità e deprivazione aumentano in città, sempre più ultimi bussano alla porta. Si è aperto un 2026 di sfide per l’ assessorato ai Servizi alle persone e alle famiglie del comune di Cesena con a capo Carmelina Labruzzo. Assessora, qual è lo scenario su bisogni, disagi e criticità? "Il 2026 si apre con una conferma: le persone e i nuclei in carico ai servizi sociali sono in aumento, sia sulla marginalità adulta sia sulle prese in carico delle persone con disabilità ". Dove si registra l’incremento più significativo? "Nell’ambito della disabilità, anche a causa di un aumento delle diagnosi e dell’attivazione di nuovi progetti di vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos, crescono le fragilità familiari: "Più poveri, ma mancano le risorse"

Leggi anche: Poveri sempre più poveri, ricchi sempre più ricchi: così in Lombardia crescono le disparità

Leggi anche: Salento, un altro bambino ucciso in casa. Le domande che dobbiamo farci per riconoscere le fragilità familiari e i segnali di allarme

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

C’è un augurio che arriva puntuale ogni Natale, ormai da qualche anno. Le bimbe crescono, ma i ricordi rimangono e, anzi, si rafforzano. Gli ospiti si ricordano dell’Alpino, così come l’Alpino – con tutte le sue fragilità – ricorda i volti passati, gli episodi, i s - facebook.com facebook