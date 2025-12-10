L’emergenza in Brianza Sos medici di famiglia Ne mancano quattrocento

In Brianza si registra una grave carenza di circa 400 medici di famiglia, compromettendo l’assistenza primaria e i servizi territoriali. La situazione mette a rischio l’equilibrio del sistema sanitario locale, rendendo urgente un intervento per garantire un livello adeguato di assistenza e potenziamento delle strutture sanitarie sul territorio.

In Brianza mancano circa 400 medici di famiglia, o meglio dei medici di assistenza primaria secondo l’accordo collettivo nazionale vigente: almeno 50 medici per consentire l’assistenza della medicina di famiglia e altri 50 per assicurare un livello minimo di potenziamento dell’assistenza territoriale con le case di comunità, centrali territoriali e ospedali di comunità. I paesi con le carenze maggiori sono Seveso, Limbiate e Varedo. A spiegarlo è la vicesegretaria Fimmg Monza (Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale) Domenica Picone, che rappresenta ai tavoli aziendali oltre i due terzi dei medici convenzionati del provincia di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it