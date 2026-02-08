Frana il monte statale Adriatica chiusa tra Pesaro e Fano

La Statale Adriatica tra Pesaro e Fano è chiusa da ieri sera, poco prima di mezzanotte. Una frana ha travolto la strada nel tratto tra Fosso Sejore e i bagni Due Palme, ex ristorante La Crista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono ancora stime precise sui tempi di riapertura. La strada rimane chiusa per motivi di sicurezza, mentre le autorità cercano di capire l’entità del crollo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Pesaro 8 febbraio - La Statale Adriatica è chiusa da ieri sera poco prima della mezzanotte nel tratto compreso tra Fosso Sejore e bagni Due Palme (ex ristorante La Crista) a causa di una frana. Massi di medie e grandi dimensioni sono precipitati dal colle sulla carreggiata, miracolosamente senza fare danni a auto o persone. Il dipinto rubato dei 'Dodici Apostoli' ritrovato dopo 18 anni dai carabinieri (in una chiesa) Il sindaco: "In mattinata valutiamo il movimento franoso". Il collegamento tra Pesaro e Fano è attualmente garantito dalla strada del Monte Ardizio. "La mattina, dopo il sopralluogo, verrà valutato l'entità del movimento franoso", ha detto il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani.

