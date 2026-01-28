Arriva la smentita di Sophie Codegoni | Mi dà fastidio

Sophie Codegoni rompe il silenzio e mette fine alle voci sul suo conto. La ragazza chiarisce di non aver avuto alcun flirt con Guglielmo e si dice infastidita da tutta questa confusione. La sua risposta arriva dopo settimane di speculazioni sui social e sui giornali.

Sophie Codegoni rompe il silenzio: “Nessun flirt”. Ecco cosa è emerso dalle sue parole. Sophie Codegoni, finita al centro di un chiacchiericcio insistente su un presunto flirt con Guglielmo. Dopo i rumors e la notizia riportata da svariate testate la Codegoni ha deciso di rompere il silenzio e di smentire.  Sophie, che negli ultimi anni ha imparato a convivere con l’attenzione costante dei riflettori, ha deciso di mettere un punto fermo a una narrazione che non le appartiene. Leggi anche  Australian Open, Musetti costretto al ritiro. Sinner in semifinale Dietro il sorriso impeccabile e le stories curate, c’è una ragazza che rivendica il diritto di vivere relazioni autentiche, lontane dalle etichette affibbiate a caso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

