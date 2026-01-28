Arriva la smentita di Sophie Codegoni | Mi dà fastidio

Sophie Codegoni rompe il silenzio e mette fine alle voci sul suo conto. La ragazza chiarisce di non aver avuto alcun flirt con Guglielmo e si dice infastidita da tutta questa confusione. La sua risposta arriva dopo settimane di speculazioni sui social e sui giornali.

Sophie Codegoni rompe il silenzio: “Nessun flirt”. Ecco cosa è emerso dalle sue parole. Sophie Codegoni, finita al centro di un chiacchiericcio insistente su un presunto flirt con Guglielmo. Dopo i rumors e la notizia riportata da svariate testate la Codegoni ha deciso di rompere il silenzio e di smentire. Sophie, che negli ultimi anni ha imparato a convivere con l’attenzione costante dei riflettori, ha deciso di mettere un punto fermo a una narrazione che non le appartiene. Leggi anche Australian Open, Musetti costretto al ritiro. Sinner in semifinale Dietro il sorriso impeccabile e le stories curate, c’è una ragazza che rivendica il diritto di vivere relazioni autentiche, lontane dalle etichette affibbiate a caso. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Arriva la smentita di Sophie Codegoni: “Mi dà fastidio” Approfondimenti su Sophie Codegoni Arriva La volta buona, Sophie Codegoni: “Mi dicevano anoressica, ma non stavo bene” “Mi dicevano che ero anoressica, ora sto meglio grazie a un percorso con uno psicologo”: Sophie Codegoni si racconta a La Volta Buona Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Alessandro Basciano presenta Ginevra Milia: la somiglianza con Sophie Codegoni Ultime notizie su Sophie Codegoni Arriva Argomenti discussi: Chiusure in centro storico, arriva la smentita di Calliope; Minneapolis, media: il comandante del Border Patrol rimosso dal suo incarico ma arriva la smentita; Cosa sappiamo sugli agenti dell’ICE alle Olimpiadi invernali in Italia; Fake news sull'acqua potabile a Cagliari: la smentita ufficiale. Arriva la smentita di Sophie Codegoni: Mi dà fastidioSophie Codegoni, finita al centro di un chiacchiericcio insistente su un presunto flirt con Guglielmo. Dopo i rumors e la notizia riportata da svariate testate la Codegoni ha deciso di rompere il sile ... 361magazine.com Calciomercato Lazio | Sarri vuole Zaniolo? Arriva la smentitaRASSEGNA STAMPA - Un altro nome, non confermato, è finito ieri in orbita Lazio. Si tratta di Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma ora all'Udinese. In bianconero si ... lalaziosiamonoi.it "Vi devo dire del mio fidanzato". Sophie Codegoni con il famoso, esce la notizia bomba e lei ora costretta a parlare (VIDEO) - facebook.com facebook

