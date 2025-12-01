Sondaggio politico Fratelli d’Italia e Pd calano

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e il Pd calano, il M5S cresce. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 oggi 1 dicembre 2025, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma ampiamente la prima forza pur perdendo lo 0,3%. Fratelli d’Italia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd calano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Sondaggio Termometro Politico: #astensionismo record? Colpa di "politici incompetenti che non mantengono gli impegni" per 51,6% intervistati - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggio, il voto oggi: un big vola e uno crolla dopo le regionali Vai su X

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora sopra il 30%, sotto il Pd: chi vince - Ecco l’ultimo sondaggio politico realizzato dall’istituto Ixè. fanpage.it scrive

Cosa dicono i sondaggi politici dopo le Regionali? Trionfo per Fratelli d’Italia (31,6%), cresce anche il Pd (22,3%). In calo M5s - regionali 2025: FdI resta primo partito, PD cresce, M5S cala; coalizioni già guardano alle Politiche 2027. Scrive blitzquotidiano.it

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd sale - E' il 'duello' secondo il sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani reso ... Si legge su msn.com

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia resta primo partito con il 28%. Il Pd cresce di quasi un punto - dalle Regionali al caso Garofani, il consigliere del presidente ... Si legge su msn.com

Il sondaggio di Pagnoncelli: Fratelli d’Italia primo partito al 28%, sale il Pd. La Lega controsorpassa Forza Italia - Il sondaggio Ipsos con le intenzioni di voto: dopo le Regionali, il Partito democratico sale al 21,6%, quello di Salvini all’8,9% supera Forza Italia (8,6). Scrive msn.com

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia supera il 31%: M5s e Forza Italia vicinissimi - Tecnè Forza Italia e Movimento 5 Stelle sono molto vicini, rispettivamente ... Scrive fanpage.it