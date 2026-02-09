SONDAGGIO - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo gli attacchi della sinistra cosa ne pensi?

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare al Festival di Sanremo 2026. La scelta arriva dopo le polemiche sollevate dalla sinistra e dal Codacons, che avevano criticato la sua presenza. L’attore e comico ha annunciato di voler evitare polemiche e di non voler creare altri malumori, preferendo così restare fuori dalla gara. La decisione ha sorpreso alcuni, mentre altri la considerano una mossa per evitare ulteriori tensioni pubbliche. Ora si attende di capire come reagirà il pubblico e se questa scelta influenzerà le future partecipazioni del comico.

La rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione di Sanremo 2026 al fianco di Carlo Conti tiene banco nel mondo della politica e dello spettacolo. Il comico, scelto dal direttore artistico per una delle cinque serata del Festival in programma dal 24 al 28 febbraio, ha infatti deciso di fare un passo indietro dopo le numerose critiche e gli attacchi politici, soprattutto da sinistra e Codacons. Al centro delle polemiche le battute spinte di Pucci, tra bodyshaming e omofobia, che non sono andate giù né all'opposizione né, soprattutto, all'associazione che aveva chiesto chiarimenti a Conti. Pucci, dopo qualche giorno di silenzio, ha però deciso di rinunciare alla co-conduzione che gli era stata affidata per giovedì 26 febbraio, sottolineando di aver ricevuto "insulti inaccettabili" rivolti a lui e alla famiglia.

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo e parla di "deriva illiberale della sinistra"
Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo.

Dalla tabaccheria alla rinuncia a Sanremo: chi è Andrea Pucci e perché è nel mirino della sinistra
Andrea Pucci, comico milanese con origini venete, finisce al centro di polemiche dopo aver deciso di non partecipare a Sanremo.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Insulti inaccettabili. E voi cosa ne pensate della scelta?

Pucci rinuncia a Sanremo, Meloni attacca la sinistra: Spaventosa deriva illiberale. La Russa lo chiama: Ripensaci

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Meloni: Difende autore di bodyshaming

Pucci rinuncia a Sanremo: Minacce alla mia famiglia. Il termine fascista non dovrebbe esistere più. Meloni e Salvini lo difendono.

Sanremo 2026, il caso Andrea Pucci: polemiche e reazioni dopo la rinuncia alla co-conduzione
Andrea Pucci ha fatto un passo indietro, rinunciando a Sanremo 2026. Il comico è stato colpito da commenti negativi e accuse.

"Quando attaccano me è satira, quando attaccano la Schlein è sessismo". Lo ha detto Giorgia Meloni, tornata a commentare il caso di Andrea Pucci, il comico scelto come co-conduttore di una serata di Sanremo che poi ha rinunciato. "Non sopporto il doppio

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci: "Quando è contro di me è satira, se attaccano Schlein è sessismo"

