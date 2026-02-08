Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo. La premier attacca la sinistra, parlando di una

La decisione di Andrea Pucci di non presenziare nella terza serata di Sanremo come co-conduttore è arrivata sul tavolo di Giorgia Meloni, che in una nota pubblicata sui social esprime solidarietà al comico. La premier coglie l’occasione per parlare di “deriva illiberale della sinistra” che accusa di “doppiopesismo”. Per questo manda tutta la sua solidarietà al mattatore. Il messaggio di Giorgia Meloni Un’ora dopo l’annuncio della rinuncia a Sanremo da parte di Andrea Pucci Giorgia Meloni ha pubblicato il suo commento sui social. La premier sostiene che il comico si sia trovato costretto a fare un passo indietro per colpa di un “clima di intimidazione e di odio” che lo avrebbe travolto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Meloni difende Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo e parla di "deriva illiberale della sinistra"

