Dalla tabaccheria alla rinuncia a Sanremo | chi è Andrea Pucci e perché è nel mirino della sinistra

Andrea Pucci, comico milanese con origini venete, finisce al centro di polemiche dopo aver deciso di non partecipare a Sanremo. La sua scelta ha scatenato reazioni contrastanti, con alcuni che lo criticano e altri che lo difendono. Nei giorni scorsi, Pucci è stato anche coinvolto in un episodio che ha attirato l'attenzione della politica di sinistra, alimentando il dibattito sulla sua posizione pubblica.

Andrea Pucci è un nome molto noto della comicità italiana. Milanese di origini venete, classe 1965, il suo vero cognome è Baccan. I suoi esordi sul palco iniziarono in realtà nei villagi turistici, dove trascorreva le estati da animatore quando lavorava nella tabaccheria di famiglia prima e in una gioielleria poi. Fu proprio alla fine di una stagione estiva che conobbe Tiberio Timperi, che lo portò a La sai l'ultima? dove il conduttore Pippo Franco lo ribattezzò Pucci. Il comico ha costruito una carriera pluridecennale portando in scena monologhi e battute di stampo tradizionale basati su usi e costumi, relazioni tra uomini e donne e situazioni quotidiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo.

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il palco di Sanremo 2026.

