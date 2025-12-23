Il consenso dei partiti di maggioranza rimane alto, ma il giudizio degli italiani sull’operato del governo è ben diverso. Quasi due italiani su tre bocciano infatti il governo Meloni, con il giudizio positivo solamente del 30% degli intervistati, stando agli ultimi sondaggi e, in particolare, alla rilevazione di YouTrend per SkyTg24. Il dato contraddice, però, quello sui partiti, con Fratelli d’Italia che mantiene saldo il suo primato. D’altronde anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, resta la leader di partito con gradimento più alto. Dati che messi insieme fanno pensare che a mancare, in questo momento, sia un’alternativa valida al governo, che pur non convincendo continua ad avere la maggioranza dei consensi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, bocciato il governo Meloni: giudizio negativo da due italiani su tre

Leggi anche: Sondaggi politici, cosa voteranno gli italiani al referendum sulla giustizia e il destino del governo Meloni dopo il voto

Leggi anche: Due italiani su tre sono delusi dalla Manovra 2026 del governo Meloni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Famiglia nel bosco, obiettivo ricongiungimento a Natale dopo il ricorso bocciato dalla Corte d'Appello; Salvini assolto, sentenza definitiva Open Arms/ Cassazione: “fatto non sussiste”. Difesa confini non è reato.

Sondaggi politici, panorama attuale: cosa emerge su FdI, Lega e M5S - Sondaggi politici: centrodestra in crescita e opposizione frammentata, cosa emerge dai dati YouTrend. notizie.it