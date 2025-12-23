Sondaggi politici bocciato il governo Meloni | giudizio negativo da due italiani su tre
Il consenso dei partiti di maggioranza rimane alto, ma il giudizio degli italiani sull’operato del governo è ben diverso. Quasi due italiani su tre bocciano infatti il governo Meloni, con il giudizio positivo solamente del 30% degli intervistati, stando agli ultimi sondaggi e, in particolare, alla rilevazione di YouTrend per SkyTg24. Il dato contraddice, però, quello sui partiti, con Fratelli d’Italia che mantiene saldo il suo primato. D’altronde anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, resta la leader di partito con gradimento più alto. Dati che messi insieme fanno pensare che a mancare, in questo momento, sia un’alternativa valida al governo, che pur non convincendo continua ad avere la maggioranza dei consensi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
