Sondaggi politici sale ancora Fratelli d'Italia al 31,3% | chi prende più voti tra i partiti

Secondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con una quota del 31,3%. Il partito registra una crescita rispetto ai mesi precedenti, mentre Lega e Forza Italia mantenendo posizioni stabili. Questi dati offrono un quadro aggiornato dell’orientamento degli elettori e della situazione politica attuale nel panorama italiano.

