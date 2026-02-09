Soldi confiscati allo spacciatore la difesa | Sono il regalo di nozze dei parenti Disposto un nuovo giudizio

Da perugiatoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha annullato la confisca di 37mila euro a un giovane albanese condannato per droga. La decisione apre ora la strada a un nuovo giudizio, che dovrà chiarire se quei soldi sono stati usati per lo spaccio o se sono un regalo di nozze dei parenti. La vicenda si muove tra dubbi e questioni di natura patrimoniale, lasciando ancora aperti alcuni punti sulla provenienza del denaro.

La Cassazione annulla la confisca di 37mila euro a un giovane albanese condannato per droga: serve un nuovo giudizio per stabilire se sono frutto dello spaccio o donazioni di parenti per comperare la casa in vista delle nozze.Un albanese di 24 anni è stato condannato dal giudice per l’udienza.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cassazione Confisca

Soldi confiscati al pusher: "Ma erano dei miei familiari"

Un uomo di Perugia, condannato a quasi tre anni di carcere e a pagare 12 mila euro di multa per droga, ha deciso di fare ricorso in Cassazione.

I tesori nascosti dei Belforte passano allo Stato: confiscati beni per 6 milioni

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per 6 milioni di euro appartenenti a un imprenditore casertano, ritenuto vicino al clan Belforte di Marcianise.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cassazione Confisca

Argomenti discussi: Soldi confiscati al pusher: Ma erano dei miei familiari; Viavai di ragazzi in un palazzo, spacciatore arrestato: in casa soldi e tanta droga - BresciaToday; Spacciatore albanese arrestato dalla Polizia di Stato. Sequestrate 13 dosi di cocaina e 4.600 euro in contanti confiscati; ?? Dai garage alle piazze di spaccio: oltre 10 chili di droga sequestrati in un mese.

Soldi confiscati al pusher: Ma erano dei miei familiariAccolto il ricorso in Cassazione che rinvia la questione al gip del Tribunale. Oltre 37mila euro scovati nell’operazione antidroga ma forse estranei allo spaccio. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.