Soldi confiscati allo spacciatore la difesa | Sono il regalo di nozze dei parenti Disposto un nuovo giudizio

La Cassazione ha annullato la confisca di 37mila euro a un giovane albanese condannato per droga. La decisione apre ora la strada a un nuovo giudizio, che dovrà chiarire se quei soldi sono stati usati per lo spaccio o se sono un regalo di nozze dei parenti. La vicenda si muove tra dubbi e questioni di natura patrimoniale, lasciando ancora aperti alcuni punti sulla provenienza del denaro.

Un albanese di 24 anni è stato condannato dal giudice per l'udienza.

