Soldi confiscati al pusher | Ma erano dei miei familiari

Un uomo di Perugia, condannato a quasi tre anni di carcere e a pagare 12 mila euro di multa per droga, ha deciso di fare ricorso in Cassazione. Non si oppone alla sentenza, ma contesta la confisca di 37 mila euro. Secondo lui, quei soldi erano dei suoi familiari e non suoi. La vicenda si è svolta davanti al Tribunale di Perugia, e ora il caso passa alla Corte suprema.

PERUGIA Condannato a due anni e dieci mesi di reclusione e 12mila euro di multa dal Tribunale di Perugia per detenzione e spaccio di droga, fa ricorso in Cassazione non per vedersi annullare la condanna o ridurre l'entita della pena, ma per contestare la confisca di 37.385 euro scovati nella sua disponibilità nel corso dell'operazione antidroga. "Quei soldi mi erano stati dati dalla mia famiglia per l'acquisto di una casa" è la tesi del ricorrente, di fatto accolta dalla Cassazione che rinvia la questione al gip del Tribunale di Perugia. Protagonista della vicenda un 25enne di origini albanesi, come detto condannato dal Tribunale per detenzione e spaccio.

