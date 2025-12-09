I tesori nascosti dei Belforte passano allo Stato | confiscati beni per 6 milioni
La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per 6 milioni di euro appartenenti a un imprenditore casertano, ritenuto vicino al clan Belforte di Marcianise. L'operazione si inserisce in un'azione più ampia di lotta alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di smantellare le reti di influenza e recuperare patrimoni illeciti.
