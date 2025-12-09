I tesori nascosti dei Belforte passano allo Stato | confiscati beni per 6 milioni

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per 6 milioni di euro appartenenti a un imprenditore casertano, ritenuto vicino al clan Belforte di Marcianise. L'operazione si inserisce in un'azione più ampia di lotta alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di smantellare le reti di influenza e recuperare patrimoni illeciti.

Maxi operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, che ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore stimato di 6 milioni di euro nei confronti di un imprenditore casertano attivo nel settore del calcestruzzo e ritenuto contiguo al clan Belforte di Marcianise, una delle

