Rafforzare le competenze trasversali, fondamentali nell’attuale contesto sanitario. Con questo obiettivo, la Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico ha promosso ‘ Key skills – Il futuro insieme: valori in azione ’, un programma di formazione rivolto a tutti i dipendenti. Il progetto. Sono stati 1.454 i partecipanti, con un adesione dell’83% e un gradimento del 95%. Il progetto ha coinvolto in modo trasversale tutte le professionalità del Policlinico grazie a un percorso di 28 ore strutturato tra attività in aula e moduli online. “La missione del Policlinico Campus Bio-Medico, sintetizzata dalla formula ‘ la scienza per l’uomo’, si realizza non solo attraverso le conoscenze specialistiche, ma anche nel modo in cui lavoriamo in squadra e affrontiamo le sfide di ogni giorno”, commenta Carlo Tosti, presidente della Fondazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Soft skill e lavoro di squadra, il programma di formazione del Campus Bio-Medico

