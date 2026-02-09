Sofia Goggia a Cortina | Ci sono altre belle possibilità di medaglia

Sofia Goggia si gode il bronzo conquistato a Cortina e già pensa alle prossime sfide. La sciatrice italiana si è presentata a Casa Italia, sorridente e determinata, e ha detto che ci sono ancora altre belle possibilità di medaglia. La gara di discesa libera si è conclusa con un risultato positivo per Goggia, che non nasconde la voglia di tornare in pista e ottenere altri successi.

Cortina, 8 feb. (askanews) – Sofia Goggia a Casa Italia a Cortina, dove ha festeggiato la medaglia di bronzo in discesa libera. «Non c'è tanto tempo per festeggiare, bisogna stare sul pezzo e ci sono delle belle possibilità di medaglia a mio avviso e cerco di stare concentrata, comunque con una medaglia in più» ha detto la sciatrice Azzurra.

